Eskişehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta T.C. (38) ile arkadaşı M.T. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda M.T, arkadaşı T.C'yi bacağından bıçaklayıp olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı T.C, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından polis ekiplerince başlatılan çalışma sonucunda şüpheli M.T. yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA