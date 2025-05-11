Eskişehir'de Anneler Günü Buluşması

Eskişehir'de, AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığınca, Anneler Günü dolayısıyla buluşma düzenlendi.

Kentteki bir davet salonunda gerçekleştirilen organizasyon, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, daha sonra müzik dinletisi sunuldu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AA muhabirine, AK Parti'nin halkla bütünleşen bir parti olduğunu söyledi.

Annelerin toplumun ve ailenin direğini oluşturduğunu vurgulayan Gürcan, "Onların hakkı ödenir mi? Uykusuz gecelerin hakkı ödenir mi? Evlatları için dua eden annenin hakkı ödenir mi? Ödenmez. Biz, annelerimizi seviyoruz. Annelerin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun." dedi.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak da tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Böylesine anlamlı bir günün tek bir güne sığdırılamayacağını belirten Albayrak, "Aslında her gün Anneler Günü. Annelerimizin her gün kıymetini bilmemiz gerekiyor çünkü onlar baş tacı. Bizleri bugünlere getiren insanlar. Büyük emekleri, gayretleri olan insanlar. Onun için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çil ise Anneler Günü vesilesiyle annelerle buluştuklarına değindi.

Annelerin en büyük değerlerin başında geldiğinin altını çizen Çil, "Onların mutluluğu için bir nebze de olsa katkıda bulunabildiysek ne mutlu bizlere. Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi, anne, ailenin temelini oluşturuyor. Anne güçlü olursa aile güçlü oluyor." ifadesini kullandı.