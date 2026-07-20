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Eskişehir'de anız yangınında alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı

Eskişehir'de anız yangınında alevler ağaçlandırma sahasına sıçradı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı. Ekipler, havadan ve karadan yangını söndürmek için çalışıyor.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesindeki tarla ve otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı. Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, ekiplerin havadan ve karadan alevleri söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Seyitgazi ilçesine bağlı Örencik ve Sancar Mahalleleri arasında kalan kırsal alanda 14.40 sıralarında anız yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Seyitgazi Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağalandırma sahasına sıçradı. Ekipler, yangının büyümemesi için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, sanal medyadan yaptığı açıklamada ekiplerin tüm gücüyle alevleri söndürmek için mücadele ettiğini ifade etti. Vali Yılmaz, "Havadan helikopterin yanı sıra alevlere 6 arazöz, su ikmal aracı, 2 dozer, 4 grayder, bekoloder, 2 Toma, ambulans ve 112 acil sağlık, emniyet ve jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri, Kızılay ekipleri 73 personel ile tüm kurumlarımızın iş birliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde devam etmektedir. Yangından etkilenen tüm hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde kırsal alan ve orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum" dedi. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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