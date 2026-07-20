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Eskişehir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor

Eskişehir'de ağaçlandırma sahasındaki yangına müdahale ediliyor
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde anız yangını rüzgarın etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçradı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde ağaçlandırma sahasındaki yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki kırsal alanda saat 14.40'te anız yangını başladı.

Rüzgarın etkisiyle ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangın, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 dozer, 4 grayder, 1 bekoloder, 2 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve 1 ambulans sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için 112 Acil Sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, AFAD ve Türk Kızılay'dan 73 personel bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, yangına havadan ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildiğini ifade etti.

Tüm kurumların iş birliğiyle yangının kontrol altına alınması için çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vatandaşlarımızdan özellikle bu sıcak günlerde kırsal alan ve orman yangınları konusunda azami hassasiyet göstermelerini önemle istirham ediyorum."

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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