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Alkollü Aday Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi

Alkollü Aday Sürücünün Ehliyeti İptal Edildi
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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde alkollü araç kullandığı belirlenen aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde alkollü araç kullandığı belirlenen aday sürücünün ehliyeti iptal edildi.

Şirintepe Mahallesi Bursa Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Denetim esnasında durdurulan 26 GK 225 plakalı otomobilin sürücüsü Ş.E'nin yapılan kontrollerde 1,26 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücüye, alkollü araç kullandığı için 25 bin lira ceza uygulandı.

Ayrıca aday sürücü olduğu belirlenen Ş.E'nin ehliyeti de iptal edildi.

Kaynak: AA
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