ESKİŞEHİR'de TIR, kamyonet, midibüs ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eskişehir- Ankara çevre yolu Gündoğdu Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Belediyeye ait F.Ö. yönetimindeki 26 EBB 173 plakalı midibüsün arızalanması üzerine yardım etmek için çevreyoluna F.A. yönetimindeki 26 BR 077 kamyonet geldi. Araçlar park halindeyken M.B. idaresindeki 42 BCA 510 dorse plakalı TIR, önünde giden A.S.'nin kullandığı 26 RC 975 plakalı hafif ticari araca, o da diğer araçlara çarptı. Dört araçlı zincirleme kazada, hafif ticari araç sürücüsü A.S. araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan A.S., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı