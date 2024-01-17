Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve beraberindekiler, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcı Yeldan ve adliye görevlilerinin, şehit babası Nazif ve annesi Ferah Evcin'e başsağlığı dileğinde bulunduğu belirtildi.

Şehit Evcin ve tüm şehitler için dua edilen ziyarette, Gara Şehidi Jandarma Uzman Çavuş Mevlüt Kahveci'nin annesi Ayşe Güler de yer alarak şehit ailesine destekte bulundu.

Şehidin babası Nazif Evcin ziyarette, "Şehidimiz hepimizin şehidi, bu ev hepinizin evi. Sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.

Duaların ardından Başsavcı Yeldan, şehidin babasına Türk bayrağı takdim etti.

Ziyarette Eskişehir Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Mehmet Özel ve Savaş Kılıç, Cumhuriyet savcıları, ceza infaz kurumu müdürleri, yazı işleri müdürleri ve infaz koruma memurları yer aldı.