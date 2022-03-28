KARACABEY, BURSA (Bültenler) - Eskikaraağaç Leylek Köyüne ziyaretçi akını

Türkiye'nin ilk ve tek Avrupa Leylek Köyü Eskikaraağaç, havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonu turistlerin akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçilerin geldiği Leylek Köyünde adeta festival yoğunluğu yaşandı. Belediye Başkanı Ali Özkan, Eskikaraağaç'ın Uluabat Gölü'ne yeni bir soluk getirdiğini vurguladı.

Köye gelen leylekleri görmek isteyen doğa severler, hafta sonu güneşli havayı da fırsat bilip akın akın Eskikaraağaç'a geldi.

Yaren ilgi odağı oldu

Ünü dünyaya yayılan Adem Amca ve Yaren Leylek hikayesinin gerçekleştiği yer olan Eskikaraağaç, özellikle Yaren'i görmek isteyenlerin adresi oldu.

Cumartesi ve Pazar günü binlerce ziyaretçinin geldiği köyde ürünlerini satan köy halkı ve üretici kadın derneği ile esnaflar da yoğunluktan oldukça memnun.

Turizmde parlayan yıldız

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Eskikaraağaç, geçmişte sadece festival zamanı yoğunluk yaşanan bir mahallemizken, son yıllarda belediyemizin yaptığı ataklar neticesinde ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Bu noktada, leylek köyünün turizmden payını alması için yerel halkı da destekleyerek, onların bu yoğunluktan istifade etmesini sağlamıştık. Ve şimdi görüyoruz ki bu attığımız adımlardan hem esnaf hem leylek köyü sakinleri hem de gelen ziyaretçiler oldukça memnun. Yoğunluğa rağmen sakinliğini koruyan Eskikaraağaç, her yıl artan ilgi ve alaka ile turizmde Uluabat Gölü'nün ve Bursa'nın parlayan yıldızı olmaya devam ediyor" dedi.

Öte yandan Eskikaraağaç Leylek Köyü, Karacabey Belediyesi tarafından yapılan 'Leylek Yürüyüş Yolu', Milli Parklar tarafından hizmete açılan 'Kuş Tahnit Müzesi' gibi gezi alanlarının yanı sıra, yeşil alanları, yerel ürünleri ve köyün simgesi leylekleriyle, ziyaretçilere ayrıcalıklı bir tatil imkanı sağlıyor.

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