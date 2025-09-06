Eski Van Şehri Tarihi Eserlerle Yeniden Hayat Buluyor

Van Kalesi'nin güneyinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan "Eski Van Şehri", tarihi yapılarda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılıyor.

Başta Urartular olmak üzere birçok medeniyet döneminde yerleşim yeri olarak kullanılan "Eski Van Şehri"nin turizme kazandırılmasına yönelik proje devam ediyor.

Beraberindeki kurum amirleriyle tarihi alanda yürütülen çalışmaları inceleyen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, basın mensuplarına, kazı ve restorasyon çalışmalarıyla kadim kentin mimari dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasını hedeflediklerini söyledi.

Restorasyon ve kazı çalışmalarının titizlikle devam ettiğini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Yukarıda Süleyman Han Camisi bulunuyor ve onun restorasyonunu tamamladık. Bunun dışında, Kayaçelebi Camisi'nin drenaj çalışmalarını yapıyor ve restorasyonunu tamamlıyoruz. İnşallah en kısa zamanda ibadete açacağız. Yine burada yer alan Kızılminareli Cami'nin restorasyonu sürüyor. Hemen yanında bulunan hamamın da restorasyonunu yapacağız. Kalenin altında bulunan Miri Ambar'ın restorasyonu sürüyor. Hüsrev Paşa Hanı'na 44 dükkan yapılacak, bu çalışmalar da sürüyor. 800 yıllık tarihi bir eser olan Ulu Cami ise yıllardır depremler nedeniyle virane durumda. Onun da restorasyonu devam ediyor."

Bölgenin önemli tarihi yapılara ev sahipliği yaptığını anlatan Balcı, "İleride Abbas Ağa Cami var, orada da restorasyona başladık. Horhor Cami'nin çevre düzenlemesini tamamladık, ibadete açtık. Ayrıca Eski Van Şehri'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından geleneksel sanatların yaşatılacağı bir mahalle kurulacak. Böylece burası sadece tarihi eserleriyle değil, kültürel zenginliğiyle de bir merkez haline gelecek." diye konuştu.

Ulu Cami'de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Balcı, "Devletimizin ve milletimizin imkanlarıyla, yerel katkılarla, Kültür ve Turizm Bakanlığımızın desteğiyle Ulu Cami'yi ayağa kaldırıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl tamamlanacak ve çevre düzenlemesiyle birlikte harika bir cami olacak. Bu eser, sadece bir cami değil aynı zamanda bir sanat şaheseri. Kapısı, mihrabı, minberi, minaresi ve mimarisiyle görkemli bir mücevherdir." ifadelerini kullandı.

Balcı'ya, Tuşba Kaymakamı Musa Göktaş, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.