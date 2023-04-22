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Eski SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Eski SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda bulunan Ahmet Efendi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Uyanık, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi.

Eski Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı. Uyanık, cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

83 yaşında hayatını kaybeden 19. dönem eski SHP Diyarbakır Milletvekili Mahmut Uyanık, bugün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Uyanık'ın cenazesine ailesi ve sevenlerinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da katıldı. Uyanık'ın cenazesi kılınan namazın ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

Milletvekili Diyarbakır Karşıyaka Güncel Haberler

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