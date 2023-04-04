Eski sevgilisiyle onun yeni erkek arkadaşını kaçırıp darbeden 3 sanığa toplam 145 yıl hapis cezası

BOLU'da, eski sevgilisi C.D. (31) adlı kadınla yanında gördüğü yeni erkek arkadaşı N.S.'yi (30) kaçırıp darbeden, cinsel ilişkiye zorlayan ve çiftin üzerlerine idrarını yapan Mehmet Cengiz (37), 87 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 25 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Cengiz'in olaya yardım eden arkadaşları Ümit Afat'a (41) 55 yıl, Bülent Ö.'ye ise 3 yıl 4 ay olmak üzere sanıklara toplam 145 yıl hapis cezası verildi.

Olay, 10 Eylül 2021'de meydana geldi. Bolu'da nakliyecilik yapan Mehmet Cengiz, pastanede çalışan eski sevgilisi C.D.'yi, iş yerinden yeni erkek arkadaşı N.S. ile sokakta yürürken gördü. Mehmet Cengiz, yanına taksici arkadaşı Ümit Afat ve Bülent Ö.'yü de alıp, C.D. ve N.S.'yi hafif ticari araca bindirerek ormana kaçırdı. İddiaya göre, Cengiz ve yanındaki 2 kişi, ormanda C.D. ve N.S.'yi çırılçıplak soyarak darbetti ve cinsel ilişkiye zorladı. Bu sırada darp da devam etti. 3 arkadaş, son olarak kanlar içinde kalan C.D. ve N.S.'nin üzerlerine idrarını yaptı. Şüpheliler, yaşananları anlatmaları durumunda cep telefonuna kaydettikleri görüntüleri herkese izletecekleri tehdidiyle de C.D. ve N.S.'yi şehir merkezine bıraktı.

İfade ve savunmaların ardından Bolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, tutuklu sanık Mehmet Cengiz'in, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 2 kez 'Cinsel saldırı', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Hakaret', 'Şantaj' ve 'Özel hayatın gizliğini ihlal' suçlamalarıyla 87 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 25 bin TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına; tutuklu sanık Ümit Afat'ın ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 2 kez 'Cinsel saldırı', 'Kasten yaralama', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından 55 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Tutuksuz sanık Bülent Ö. ise 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Olaya karışan 3 sanığa toplam 145 yıl 5 ay hapis cezası verildi.