Haberler

Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında öldürüldü; o anlar kamerada

Eski erkek arkadaşı tarafından sokak ortasında öldürüldü; o anlar kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde Lokman Etken, eski sevgilisi Gözde Akbaba'yı sokak ortasında tabancayla vurdu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

İZMİR'in Menemen ilçesinde Lokman Etken (33), eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Gözde Akbaba'yı (26) sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü. Cinayet anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 19 Ocak saat 20.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Lokman Etken, eski sevgilisi olduğu ileri sürülen Gözde Akbaba'nın oturduğu siteye geldi. Sitenin dışına çıkan Akbaba'nın ardından elinde tabancayla giden Etken, iddiaya eski kız arkadaşına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Akbaba, ambulansla ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ağır yaralı genç kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Etken, bir akaryakıt istasyonunda suç aleti tabancayla birlikte aynı gün gözaltına alındı. Jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Etken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Akbaba'nın hayatını kaybettiği olay, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında Lokman Etken'in sitenin çevresine geldiği, Akbaba'nın site dışına çıkmasının ardından elindeki tabancayla peşinden koştuğu görüldü. Görüntülerde, Akbaba'nın kaçarken 'Polis çağırın' diye bağırdığı, Etken'in buna rağmen peşinden koşmayı sürdürdüğü anlar yer aldı. Daha sonra Etken'in tabancayla ateş ettiği, Akbaba'nın ise yere yığıldıktan sonra "Ambulans çağırın, imdat, ayağım koptu" diye yardım istediği duyuldu.

Gözde Akbaba'nın cenazesinin memleketi Kırşehir'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesine karşı açtığı dava reddedildi

Ekrem İmamoğlu'nun diploma iptal davasında karar
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Yakalanmamak için kadın kıyafetleri giyip, sürekli adres değiştirmiş

Yakalanmamak için her şeyi denemiş
Herkesin aklında aynı soru var! Dursun Özbek canlı yayını apar topar terk etti

Herkesin aklında aynı soru var! Canlı yayını apar topar terk etti
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans