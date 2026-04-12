Konuşma bahanesiyle çağırdığı eski sevgilisini boğmaya çalışıp, 10 yerinden bıçakladı

Mersin'de eski sevgilisi S.Y. tarafından boğulmaya çalışılan ve bıçaklanan Nurşen Ü., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis, S.Y.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

MERSİN'de S.Y. (24), konuşma bahanesiyle yanına çağırdığı eski sevgilisi Nurşen Ü.'yü (19) ara sokakta önce kabloyla boğmaya çalıştı, ardından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Nurşen Ü., taburcu edildi. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, 4 Mart'ta Tarsus ilçesine bağlı Akşemsettin Mahallesi'nde meydana geldi. S.Y., bir süre önce kendisinden ayrılan eski sevgilisi Nurşen Ü.'yü, yeniden bir araya gelme ve ev bakma bahanesiyle buluşmak için yanına çağırdı. Ara sokakta buluşan çift arasında çıkan kavgada S.Y., cebinden çıkardığı telefon şarj aleti kablosunu Nurşen Ü.'nün boynuna dolayıp, boğmaya çalıştı. S.Y., bağırarak çevredekilerden yardım isteyen Nurşen Ü.'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Nurşen Ü. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN TABURCU EDİLDİ

Çevredekilerin yaralı olarak bulduğu Nurşen Ü., otomobille Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Vücudunda 10 bıçak yarası bulunan Nurşen Ü. ameliyata alındı. Ameliyatın ardından 5 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gören genç kadın, enfeksiyon riski nedeniyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlatan Nurşen Ü., tedavisinin ardından taburcu edildikten sonra eski sevgilisi S.Y. hakkında şikayetçi oldu.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan S.Y.'yi yakalamak için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
