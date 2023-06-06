Eski polis Alper Demirsoy'un tahliyesine karar verildi

SİNEM NAZLI DEMİR

Beyoğlu'nda kaçan şüphelilere silahla ateş ederken yoldan geçen 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu suçlamasıyla yargılanan eski polis Alper Demirsoy hakkında açılan davaya bugün devam edildi. Mahkeme, tutuklu sanık Demirsoy'un tahliyesine karar verdi. Duruşma sonrası adliyede aile yakınları ve güvenlik güçleri arasında uzun süren bir gerginlik yaşandı.

Beyoğlu'nda 'Dur' ihtarına uymayan şüphelilere açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın sırtından vurularak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle 'bilinçli taksirle öldürme' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan eski polis Alper Demirsoy'un yargılandığı duruşmaya İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya tutuklu sanık Demisoy, Zuhal Ebrar Yıldız'ın ailesi ve taraf avukatları katıldı. Hakim, olay yerine ait görüntü kaydının bilirkişi raporunu duruşmada okudu. Raporda, sanık polis memurunun 3 kez ateş ettiği, Demirsoy'un motosikletin lastiğine ateş ettikten sonra bir toz tabakasının havaya kalktığı ve o sırada Zuhal Ebrar Yıldız'ın yere düştüğü belirtildi. Duruşmada, Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümünün gerçekleştiği gün polis tarafından aranan ve gasp suçundan tutuklanan sanıklar da tanık olarak dinlendi.

"2-3 ŞARJÖR BOŞALTTILAR"

Tanık Selçuk Çubuker duruşmadaki konuşmasında, "Olay günü arkadaşlarımla oturuyorduk. Merdivenlerden sivil biri indi. Elini beline götürdü. Daha önce de vurulduğum için hasımlarımdan biri sanıp motosikletle kaçmaya başladım. Ben döner dönmez ateş edildi. Arkamızdan 2-3 şarjör boşalttılar. Biz orada otururken başörtülü bir bayanın merdivenlerin önünden geçtiğini gördüm. Hava kararmaya başlamıştı. Merdivenlerin önü aydınlıktı. Ben kaçarken daha önce gördüğüm bayanın yerde yattığını gördüm. Daha sonradan bayanın vefat ettiğini duyunca ertesi gün gidip teslim oldum. Olay anında üstümüzde silah yoktu. En az iki kişi ateş etti ama o anki korkuyla dönüp bakamadım" dedi.

"POLİS POLİSİ TUTUYOR, HEPSİ SANIĞI KORUMAYA ÇALIŞIYOR"

Tanık beyanlarının ardından söz verilen anne Dilek Yıldız, "Sanığın ağır cezada yargılanmasını istiyorum. Kızımı kasten ve bilerek vurduklarını düşünüyorum. Bu adam hiç pişman değil. Polis polisi tutuyor. Kimse benim kızımın ölümünü konuşmuyor. Hepsi sanığı korumaya çalışıyor" dedi. Baba Zekeriya Yıldız da "Sanık eğer biraz pişmanlık belirtisi gösterse şikayetimizden vazgeçecektik. Ancak pişmanlık göstermiyor" dedi.

Duruşmada söz alan sanık avukatı, Demirsoy'un tahliyesini talep ederek "Tüm bilirkişi raporlarında merminin yerden sekerek geldiği tespit edilmiştir. Deliller toplanmıştır, müvekkilin suç vasfının lehe değişmesi gerekmektedir. Müvekkil 6 aydan beri tutukludur" ifadelerini kullandı.

MAHKEMENİN TAHLİYE KARARININ ARDINDAN ADLİYEDE KARGAŞA ÇIKTI

Mahkeme, sanık polisin tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi ve duruşmayı 13 Temmuz'a erteledi. Zuhal Ebrar Yıldız'ın yakınları karara tepki gösterdi ve adliyedeki güvenlik güçleriyle uzun süreli arbede ve gerginlik yaşandı. Olayın yaşanmasına neden olan gasp sanıklarından Selçuk Çubuker'in eşi tahliyeye tepki göstererek "Biz hırsızlık yaptık tutuklandık. Onlar adam öldürdü serbest" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kaptanpaşa Mahallesi Yay Sokak'ta 11 Aralık günü meydana gelen olayda Zuhal Ebrar Yıldız, evine döndüğü esnada, 2 kapkaç şüphelisi ile polisin arasında kaldı. Polisin silahından çıkan kurşun, genç kızın sırtına isabet etti ve ölümüne neden olmuştu.

Düzenlenen iddianamede polis memuru A.D.'nin mesleği gereği sahip olduğu bilgi, tecrübe ve eğitimi göz önünde bulundurarak eyleminin sonuçlarını istemese de öngörebilecek durumda olduğu belirtildi. A.D.'nin "Bilinçli Taksirle Öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapsi talep edilmişti.