Eski nişanlısının yüzüne kimyasal madde atan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi Güncel Haberler KONYA'da, "Su sayacına bakacağız" diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (28) yüzüne kimyasal madde atan tutuklu Sabit Türk'ün (26) hakkında, savcılıkça iddianame hazırlandı. KONYA'da, "Su sayacına bakacağız" diyerek açtırdığı kapıdan eski nişanlısı Merve Küçüktekin'in (28) yüzüne kimyasal madde atan tutuklu Sabit Türk'ün (26) hakkında, savcılıkça iddianame hazırlandı. İddianamede Türk için 'canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Olay, 19 Haziran'da Çumra ilçesi Bakkalbaşı Mahallesi 72125'inci Sokak'ta meydana geldi. Merve Küçüktekin'in evine gelen 1,5 yıl önce ayrıldığı eski nişanlısı sözleşmeli er Sabit Türk, "Su sayacına bakacağız abla" diyerek kapıyı açtırdı. Türk, pet şişe içindeki yanıcı kimyasal maddeyi Küçüktekin'e fırlattı. Yüzünde ve vücudunda yanıklar oluşan Küçüktekin, Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası otomobiliyle kaçan Türk, İzmir'deki birliğine dönerken, Ilgın ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Türk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı. İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU Cumhuriyet başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede Sabit Türk ve Merve Küçüktekin'in 3 yıl önce internette oyun ortamında tanıştığı, bir süre nişanlılık süreci geçirdikleri, anlaşamama nedeniyle ayrıldıkları, şüphelinin bu durumu hazmedemediği içinde sürekli Küçüktekin'i rahatsız ettiği belirtildi. Olayın nasıl gerçekleştirildiğinin de anlatıldığı iddianamede Küçüktekin'in yüzü, boyun bölgesi ve kollarında; cilt ve cilt altında ikinci derece yanık oluştuğuna ve bunun basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek, hayati tehlike meydana getirecek şekilde olduğuna yer verildi. KİMYASAL MADDE, DEMİR KAPIYA DA HASAR VERMİŞ Dökülen sıvı madde nedeniyle Küçüktekin'in evinin demir kapısının boya kalıntısı üzerinde erime, kalkma ve deforme olduğunun saptandığı belirtildi. İddianamede, Ankara Jandarma Kriminal Laboratuvarı'nda yapılan incelemede dökülen sıvı kimyasal maddede kuvvetli asit olduğu ve kuvvetli asitlerin de genelde tahriş edici ve aşındırıcı özelliğe sahip olduğu anlatıldı. Sabit Türk'ün, 2 yıldır Küçüktekin'i rahatsız ettiği olaydan 4 gün önce tehdit mesajları attığına, 1 gün önce de Küçüktekin'in iş yerine gittiğine ve keşif yaptığının kamera kaydıyla tespit edildiğine yer verildi. HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI İddianamede suç 'kasten yaralama' olarak değil 'canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirildi. Bir kişinin evin demir kapısına kadar hasar verecek derecede olan kimyasal maddeyi yanında taşımasının, hayatın olağan akışına ters olduğu, şüphelinin aracını temizlemek için yanında bulundurduğu yönündeki beyanın da tutarlı olmadığı belirtildi. Sabit Türk'ün, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istenilen iddianame, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 'İÇİMİZ RAHATLADI' Merve Küçüktekin'in avukatı Aycan Ceylan, müvekkilinin tedavisinin hala devam ettiğini, vücudunun büyük bölümünde yanık izleri kaldığını, yaşadığı travmayı atlatmaya ve hayata tutunmaya çalıştığını belirtti. Ceylan, suçun 'canavarca hisle ve tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirmesinin, Merve'nin en azından içini rahatlattığını dile getirerek "İstenen ceza, Türkiye tarihinde neredeyse ilk diyebiliriz çünkü bu tür kimyasal maddeyle saldırı olaylarında genelde 'kasten yaralama' suçu işlemiş olarak değerlendiriliyor. Cumhuriyet savcısı ise tahkikat kapsamında elde ettiği delillerle birlikte bunun 'öldürmeye teşebbüs' olduğu kanaatine varmış ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmiş. Bu iddianame birazcık bizim içimize su serpti, rahatlattı. Gerçek anlamda yargının böylesi bir olayın üzerine bu kadar ciddi bir şekilde evirilmiş olması, bizi bir nebze rahatlattı, diyebiliriz. Umarız ki mahkeme sürecinde de aynı sonucu elde edebiliriz ve bu şekilde emsal bir karara imza atabiliriz" diye konuştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Konya Güncel Haberler

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