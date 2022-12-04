Eski nişanlısının öldürdüğü 15 yaşındaki Melike, toprağa verildi

AKSARAY'da eski nişanlısı Muhammet Kılıç (22) tarafından başından tabancayla vurularak öldürülen Melike Arıbaş (15) bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Saldırı da kızını korumak isterken başından yaralanan baba Doğanay Arıbaş da (42), tedavisinin ardından taburcu oldu. Dün ilk ifadesinde "Nişanlımı başkasına yar etmem" diyen Muhammet Kılıç, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Taş Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Cimeli köyünde oturan Melike Arıbaş, ailesiyle birlikte bir yakınlarının nişanına gitti. Arıbaş, bir süre sonra buraya gelen ayrıldığı nişanlısı bir markette çalışan aynı köy nüfusuna kayıtlı Muhammet Kılıç'ın silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla başından vurulan Melike Arıbaş, kanlar içinde yere yığıldı. Kızını korumaya çalışan Doğanay Arıbaş da başından yaralandı.