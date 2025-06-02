Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, 90. Yılında Anıldı

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, 90. Yılında Anıldı
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Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, vefatının 90. yılı dolayısıyla Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma etkinliğinde anıldı. Programda, Eğitim Bakanlığı dönemindeki katkıları ve vizyonu hakkında konuşmalar yapıldı.

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Vasıf Çınar, vefatının 90. yılında Cebeci Asri Mezarlığı'nda düzenlenen programla anıldı.

Anma etkinliğine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ve bazı sendikaların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Çınar'ın mezarına çelenk bırakılması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından, hayatı ve bakanlık dönemi anlatıldı.

Burada konuşan Özçağdaş, eski milli eğitim bakanlarının o dönemde ülkesini savunan en büyük aydınlar olduklarını belirterek, "Vasıf Çınar ve arkadaşları yüzyıllardır geriye gitmiş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun en sonunda işgale uğramasının ve çökmesinin nedenlerini analiz etmiş, aydınlanma ve hümanizma felsefesiyle buna bir cevap üretmiş olan kadrolardır." ifadesini kullandı.

Özçağdaş, Vasıf Çınar, Mustafa Necati, Reşit Galip ve Hasan Ali Yücel gibi isimlerin yapmış oldukları tüm eylemlerin, Cumhuriyet'in özünü, tam bağımsızlığı ve halkın egemenliğini, eğitim üzerine inşa etmek olduğunu dile getirerek, Çınar'ın milli eğitimin bağrından çıkmış, sorunları ve nereye gitmesi gerektiğini bilen bir kişi olarak çalıştığını söyledi.

Karma eğitimin de Vasıf Çınar döneminde geldiğini belirten Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e karma eğitimle ilgili açıklamalarından ötürü eleştirilerde bulundu.

Çınar'ın eğitim alanında yaptığı atılımlara değinen Özçağdaş, "Büyük bir devlet adamını anıyoruz bugün. Sekiz buçuk aylık bir bakanlık ama yüz yıla yetmiş bir vizyon. Yanındaki Mustafa Necati, yanındaki Reşit Galip ve arkasındaki Hasan Ali Yücel ve diğerleriyle beraber. Cumhuriyet ilelebet payidar olacaktır. Bu Cumhuriyet böyle evlatlar yetiştirmeye devam edecektir. Ruhları şad olsun." dedi.

CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf da Çınar'ı ve yol arkadaşlarını anarak, "Dünyayla rekabet edecek ve Türkiye Cumhuriyeti'ni çok gelişmiş ülkeler seviyesine taşıyacak genç bir nesil yetiştirmek için kafa yormuşlar, düşünmüşler, çalışmışlar, çabalamışlar. Çok da başarılı işler yapmışlar. Kendilerini tekrar rahmetle anıyoruz." sözlerini sarf etti.

Kaynak: AA / Efsa Çağla Yavuz - Güncel
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