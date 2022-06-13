Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel Yaşamını Yitirdi

Eski Merkez Bankası Başkanı, ekonomist ve yazar Gazi Erçel (77), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan Gazi Erçel, yakalandığı Covid-19 nedeniyle evinde tedavi görüyordu. Rahatsızlığı artınca önceki gün Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erçel, dün gece yarısı hayatını kaybetti.

GAZİ ERÇEL KİMDİR

1945'te doğan Gazi Erçel, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. 1967'de Maliye Bakanlığı'nda başladığı çalışma hayatında, Bankalar Yeminli Murakıbı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra yine Hazine'de Ekonomik Araştırmalar, Banka Kambiyo, IMF ve Dünya Bankası bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

1982-1986 yılları arasında IMF İcra Direktör Yardımcısı, 1987-1989 yılları arasında HDTM Hazine Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1989 yılından itibaren Yaşar Holding'de Yönetim Kurulu üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubu'nun çeşitli kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1994 yılında Tütünbank Genel Müdürlüğü'ne, 1996 yılında da Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi.

2001 yılında istifa ederek ayrıldığı Merkez Bankası Başkanlığı'ndan sonra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Gazi Erçel, pek çok kentte düzenlenen panel ve toplantılarda da görüşlerini dile getirmişti.

ANKA / Güncel