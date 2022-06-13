Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel Yaşamını Yitirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel Yaşamını Yitirdi

ANKA - Güncel
 - Güncelleme:
Eski Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel Yaşamını Yitirdi

Eski Merkez Bankası Başkanı, ekonomist ve yazar Gazi Erçel (77), hayatını kaybetti.

Eski Merkez Bankası Başkanı, ekonomist ve yazar Gazi Erçel (77), hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre; uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan Gazi Erçel, yakalandığı Covid-19 nedeniyle evinde tedavi görüyordu. Rahatsızlığı artınca önceki gün Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erçel, dün gece yarısı hayatını kaybetti.

GAZİ ERÇEL KİMDİR

1945'te doğan Gazi Erçel, 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. 1967'de Maliye Bakanlığı'nda başladığı çalışma hayatında, Bankalar Yeminli Murakıbı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinin yanı sıra yine Hazine'de Ekonomik Araştırmalar, Banka Kambiyo, IMF ve Dünya Bankası bölümlerinde çeşitli görevlerde bulundu.

1982-1986 yılları arasında IMF İcra Direktör Yardımcısı, 1987-1989 yılları arasında HDTM Hazine Genel Müdürlüğü görevlerini yürüttü. 1989 yılından itibaren Yaşar Holding'de Yönetim Kurulu üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubu'nun çeşitli kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1994 yılında Tütünbank Genel Müdürlüğü'ne, 1996 yılında da Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi.

2001 yılında istifa ederek ayrıldığı Merkez Bankası Başkanlığı'ndan sonra çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Gazi Erçel, pek çok kentte düzenlenen panel ve toplantılarda da görüşlerini dile getirmişti.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

ANKA / Güncel

Merkez Bankası Koronavirüs Gazi Erçel Maliye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title