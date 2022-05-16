ESKİ KAYMAKAMA 'PARADA SAHTECİLİK' SUÇUNDAN 7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Olay, parada sahtecilik suçlarıyla ilgili olarak 26 Eylül 2021 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'te yaptığı çalışmada ortaya çıktı. Polis, saat 22.45 sıralarında Topkapı Mahallesi Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde, panik halde ve tedirgin hareketlerinden şüphelendiği, park ışıklarını yakarak duran Yusuf Arslan'ın(62) kullandığı otomobili takibe aldı. Türkmenistan uyruklu şüpheli Shasenem Nyyazmammedova'nın (37) aracın sağ ön tarafından siyah renkli karton bir poşet aldığını ve tedirgin hareketlerle uzaklaştığını tespit eden polis, araçta yaptığı aramada 45 adet 100 Amerikan doları olmak üzere toplam sahte 4 bin 500 dolar ele geçirdi. Şüpheli Yusuf Arslan'ın elindeki iki kağıdı buruşturarak attığını gören polis, kağıtları kontrol edince 2 adet sahte 50 dolar tespit etti. Diğer şüpheli Shasenem Nyyazmammedova ise elindeki poşetle gittiği otelin kafesinde eski kaymakam olan şüpheli Erdoğan Bayrak'ın yanına oturduğu ve poşeti de masaya koyduğu belirlendi. Polis burada da 100'lük banknotlar halinde toplam 66 bin 500 sahte dolar ele geçirdi. Gözaltına alınan ve tutuklanan şüphelilerden Yusuf Arslan ve Shasenem Nyyazmammedova poşet içerisinde sahte para olduğunu bilmediklerini belirtti. Şüpheli Erdoğan Bayrak ise 1996 yılına kadar kaymakamlık yaptığını ve istifa ettiğini söyleyerek sahte paralarla ilgisinin olmadığını öne sürdü.

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Demirören Haber Ajansı / Güncel