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Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan sobadan sızan gazdan zehirlendi

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Eski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan sobadan sızan gazdan zehirlendi

Mardin'in Midyat ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen eski HDP Milletvekili Mehmet Ali Aslan, hastanede tedaviye alındı. Aslan'ın sosyal medya hesabından "Şu anda gerekli müdahaleler yapılıyor. Dua ediniz" paylaşımı yapıldı.

HDP'den 25'inci dönem Mardin ve 26'ncı dönem Batman milletvekilliği yapan Mehmet Ali Aslan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi.

Eski HDP'li vekil sobadan sızan gazdan zehirlendiEski HDP'li vekil Mehmet Ali Aslan.

HASTANIN ACİL BÖLÜMÜNE KALDIRILDI

Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Aslan'ın kendi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milletvekilimiz Mehmet Ali Aslan, soba zehirlenmesi sonucu Midyat Devlet Hastanesi Acil bölümüne kaldırılmıştır. Şu anda gerekli müdahaleler yapılıyor. Dua ediniz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Halkların Demokratik Partisi Mehmet Ali Aslan Milletvekili Mardin Güncel Haberler

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