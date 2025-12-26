Eski eşinin maaş bilgisini 374 kez sorguladı! İstinaf cezayı bozdu

Harita mühendisi Ümit B., Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu tarafından sunulan tüm hizmetlerle ilgili bilgilendirme yapılan 'Çalışma Hayatı İletişim Merkezi Alo 170'te çalışan S.Ç. ile 2015 yılında boşandı.

ESKİ EŞİ HAKKINDA 374 KEZ SORGULAMA YAPMIŞ

Ümit B., aralarında velayet ve nafaka davası devam ettiği süreçte, eski eşinin maaş dahil kişisel bilgilerini sorguladığından şüphelenerek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurdu. Ümit B., yapılan inceleme sonucunda 2019 ve 2022 yılları arasında kendisi hakkında 374 kez sorgulama yaptığını iddia ettiği S.Ç. hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan dava açtı.

2 YIL 7 AY 7 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Çaycuma 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan S.Ç., 2019 yılında eski eşiyle görüştüklerinde kendisine isterse maaş bilgilerini görebileceğini söylediğini, bunun üzerine onun bilgisi ve rızasıyla gelir durumuna eriştiğini ileri sürdü. Mahkeme yargılama sonucunda, sanığın eski eşinin kişisel verilerinden olan maaş bilgilerine erişerek, aralarında görülen nafaka talebi dava dosyasına sunulmasını sağlayarak suçu işlediğine hükmetti. Sanığa takdir indirimi ile 2 yıl 7 ay 7 gün hapis cezası verildi.

İSTİNAF'TAN BERAAT

S.Ç. dosyayı istinafa taşıdı. Sakarya Bölge İdare Mahkemesi, mağdur Ümit B.'ye ait söz konusu verilerin gerek sanık gerekse de nafaka davasını devam ettirmekte olan mahkeme açısından gizli veriler olmadığını, bu verilerin dosya arasına alınması adına hareket eden sanığın suç kastı ile hareket ettiğinin kabul edilemeyeceğini belirtti. İstinaf, bu nedenle atılı suçun manevi unsuru itibarıyla tamamlanmadığını değerlendirerek, atılı suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle sanığın beraatına karar verdi.

"BENİM VİCDANIMA UYMAYAN BİR KARARDI"

Ümit B., boşandıktan sonra eski eşiyle aralarında nafaka ve velayet davasının sürdüğünü söyleyerek, "Alo 170'te çalışıyordu kendisi. Bunun verdiği kolaylıktan yararlanarak benim bütün kişisel verilerim, adres bilgim, maaş bilgim gibi hangi hastaneye gittiğim, ne raporu aldığım, kaç iş yerinde çalıştığım gibi bütün bilgilere erişiyordu. Bundan şüphelendiğim için CİMER'e yazdım. Buna istinaden iş yerinde iş akdinin feshedildiğini öğrendim. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Bunun üzerine de ilk derece mahkemesi ceza verdi; ama istinaf 'suç işleme kastı yoktur' diye beraat kararı verdi. Benim vicdanıma uymayan bir karardı. Yargıtay'a başvuracağız. Hala devam eden mal paylaşımı davamız var" dedi.

"YARGITAY'A TEMYİZ BAŞVURUSU YAPACAĞIZ"

Ümit B.'nin avukatı Muhammet Erçorumlu ise, "Müvekkilimin rapor kayıtları, maaş bilgileri, adres kayıtları bu tarz kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirilmiş. Burada aslında çok yoğun bir suç işleme kastı olduğu kanaatindeyiz. Dolayısıyla 3 yıllık süre zarfında 374 kez bu eylemin gerçekleşmiş olması, suç işleme kastının aslında yoğun olduğunu ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiğini, bu suretle cezanın artırılması gerektiğini biz düşünürken mahkemece farklı bir değerlendirme söz konusu oldu. Esasen bu hakkaniyete aykırı da bir durum. Sonuçta bu şahısların suç işlemeye yönelik cesaretini artıracak bir tutum kesinlikle. Bu noktada bizim hukuk mücadelemiz devam edecek. Yargıtay yolu açık, temiz başvurumuzu yapacağız" dedi.