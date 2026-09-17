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Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

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Eski eşi tarafından öldürülen kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı
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ADANA’nın Ceyhan ilçesinde eski eşi Enis Demir (52) tarafından öldürülen Kezban Kabukçu’nun (49) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde eski eşi Enis Demir (52) tarafından öldürülen Kezban Kabukçu'nun (49) cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Kabukçu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine götürüldü.

Olay, dün gece saatlerinde Ceyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinde oturan ve 2 çocukları olduğu öğrenilen uzman jandarma emeklisi Enis Demir ile Kezban Kabukçu, yaklaşık 1,5 ay önce boşandı. Kezban Kabukçu, boşanmanın ardından oğlu Yağız Ege Demir'i yanına alarak Ceyhan ilçesindeki ablası Nermin K.'nin evine yerleşti. Enis Demir, eski eşi Kezban Kabukçu ile konuşmak için Marmaris'ten Ceyhan'a geldi. Taraflar arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Enis Demir, belinden çıkardığı tabancayla eski eşi Kezban Kabukçu ile oğlu Yağız Ege Demir'i vurdu. Daha sonra tabancayı kendi başına dayayan Enis Demir, tetiğe basarak ateşledi. Bu sırada evde bulunan Kabukçu'nun yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kezban Kabukçu ve Enis Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Yağız Ege Demir ise Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun durumunun ciddi olduğu belirtildi.

CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDI

Kezban Kabukçu'nun cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere Ceyhan ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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