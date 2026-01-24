İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi Kırşehir'de defnedildi

İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba'nın cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Akbaba'nın cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi.

Eski Sanayi Camisi'nde düzenlenen törende, taziyeleri kabul eden Akbaba'nın ailesi ile arkadaşları gözyaşı döktü.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hızırağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Akbaba'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Menemen ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşadığı eve 19 Ocak'ta gelen Gözde Akbaba, bu sırada eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin (33) silahlı saldırısına uğramış, sol bacağından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen 21 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir benzin istasyonunda suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjörle yakalanan şüpheli Lokman E. tutuklanmıştı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.