Haberler

İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi Kırşehir'de defnedildi

İzmir'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden kadının cenazesi Kırşehir'de defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba, memleketi Kırşehir'de gerçekleştirilen cenaze töreniyle toprağa verildi. Olay sonrası tutuklanan şüphelinin daha önce suç aletiyle yakalandığı belirtildi.

İzmir'in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşının silahlı saldırısında hayatını kaybeden 26 yaşındaki Gözde Akbaba'nın cenazesi, memleketi Kırşehir'de toprağa verildi.

Yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Akbaba'nın cenazesi, memleketi Kırşehir'e getirildi.

Eski Sanayi Camisi'nde düzenlenen törende, taziyeleri kabul eden Akbaba'nın ailesi ile arkadaşları gözyaşı döktü.

Cenaze, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hızırağa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Akbaba'nın ailesi, yakınları, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Olay

Menemen ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşadığı eve 19 Ocak'ta gelen Gözde Akbaba, bu sırada eski erkek arkadaşı Lokman E.'nin (33) silahlı saldırısına uğramış, sol bacağından tabancayla yaralanan kadın, kaldırıldığı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen 21 Ocak'ta yaşamını yitirmişti.

Olayın gerçekleştiği bölgeye yakın bir benzin istasyonunda suç aleti ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait boş şarjörle yakalanan şüpheli Lokman E. tutuklanmıştı.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın 'PKK'nın başındaki Türk' dediği isim

İşte Öcalan'ın "PKK'nın başındaki Türk" dediği isim
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı

Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyede "getirmeyin" uyarısı
Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın

Gençlik nereye gidiyor? Sokak ortasında kaydedilen görüntüye bakın
3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti

3 bin 500 TL verip kaz aldı, sonu büyük hüsranla bitti
Penaltı için topun başına geçen futbolcu hayatının şokunu yaşadı

Penaltı için topun başına geçti, hayatının şokunu yaşadı
Bebek Otel'de kriz! Ali Koç, Okan Buruk'a ''Senin de sıran gelecek'' demiş

Ali Koç, Okan Buruk'a parmak salladı: Senin de sıran gelecek
Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha

Giden gidene! Süper Lig devinde bir ayrılık daha