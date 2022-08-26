Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in Annesi Muazzez Söylemez Hayatını Kaybetti Güncel Haberler Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez’in annesi Muazzez Söylemez yaşamını yitirdi. Muazzez Söylemez; 27 Ağustos'ta Ankara Kocatepe Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardıdan Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ufuk Söylemez'in annesi Muazzez Söylemez yaşamını yitirdi. Muazzez Söylemez; 27 Ağustos'ta Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardıdan Karşıyaka Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı, Doğru Yol Partisi (DYP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Ufuk Söylemez'in annesi Muazzez Söylemez hayatını kaybetti. Cenazesi 27 Ağustos 2022 günü, Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak ikindi namazı ve cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kaynak: ANKA / Güncel Ufuk Söylemez Karşıyaka Ankara Güncel Haberler

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