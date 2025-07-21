Eski CHP Milletvekili Lale Karabıyık Son Yolculuğuna Uğurlandı

Bir süre yumuşak doku kanseri tedavisi gördükten sonra dün yaşamını yitiren eski CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik'te toprağa verildi.

Şeyh Edebali Türbesi Külliyesi'nde düzenlenen törene, Lale Karabıyık'ın eşi Nezih Karabıyık ve yakınları ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Külliyedeki Orhangazi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından dua edildi, helallik alındı.

Karabıyık'ın cenazesi, Bilecik Şehir Mezarlığı'na defnedildi.