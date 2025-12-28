Eski Japonya Başbakanı İşiba, Nükleer Silahlanmayı Savunan Açıklamaları Eleştirdi

TOKYO, 28 Aralık (Xinhua) -- Eski Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, üst düzey bir Japon hükümet yetkilisinin ülkenin nükleer silaha sahip olması gerektiğini öne süren son açıklamalarını bir kez daha eleştirdi.

Japonya'nın BS11 televizyonunda cuma günü yayımlanan programda konuşan İşiba, atom bombası atılan dünyadaki tek ülke olarak Japonya'nın nükleer silahların yayılmasını önleme konusunda net bir tutum sergilemesi ve bu tutumu zedeleyen açıklamalarda bulunmaması gerektiğini söyledi.

Başbakanlıkta güvenlikten sorumlu üst düzey bir yetkili, 18 Aralık'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Japonya'nın nükleer silahlara sahip olması gerektiğini söylemişti. Açıklama kamuoyuna duyurulduktan sonra ülkede geniş çaplı tartışmalara neden oldu.

İşiba, konuya ilişkin daha önce yaptığı açıklamada, Japonya'nın nükleer silah edinmesi halinde, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'ndan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan çekilmek zorunda kalacağını belirtmişti. Böyle bir hareketin, ülkedeki enerji sisteminin temelini oluşturan nükleer enerji ile ilgili politikayı sürdürülemez hale getireceğini vurgulayan İşiba, "Bu, Japonya için hiçbir şekilde yararlı olmayacak" dedi.

Japon dergisi Shukan Bunshun'un 24 Aralık tarihli çevrimiçi baskısında yer alan habere göre, söz konusu açıklamayı yapan kişi, Başbakan Takaiçi Sanae'nin nükleer silahsızlanma ve yayılmanın önlenmesi konularından sorumlu özel danışmanı Oue Sadamasa.