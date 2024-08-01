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Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi

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Ankara'da eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini rehin aldıktan sonra silahla vurarak öldürdü. Akıl hastanesine sevk edilen Şener 3 hafta süreyle gözetim altında tutulacak. İfadesi alınamayan genç adamın ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulundu.

Ankara'da rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edildi.

Dün akşam saatlerinde anneannesi Leyla Çetiner'i aralarında çıkan tartışma sonrası silahla rehin aldıktan sonra öldüren Bedirhan Şener, gözaltına alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye getirildi. Şener hakkında, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol ve yurt dışı yasağı uygulandı.

3 HAFTA BOYUNCA GÖZETİM ALTINDA

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen ve nezarethanede adli tıp doktoru muayenesinden geçen Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilerek, 3 hafta süreyle gözetim altına alınmasına karar verildi.

Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi

İFADESİ ALINAMADI

Şener hakkındaki gözetim süresinin uzatılıp uzatılmayacağına raporun hazırlanmasının ardından karar verilecek. İfadesi alınamayan Bedirhan Şener'in ev aramasında çok sayıda psikiyatri ilacı bulunduğu, olayla ilgili cinayet davasının açılacağı, rahatsızlığının tedavi edilebilir düzeyde olması halinde hakkındaki hükmün tutuklamaya çevrilerek cezaevine gönderileceği öğrenildi.

Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi

Kaynak: AA / Güncel

Abdüllatif Şener Ankara 3.Sayfa Güncel Haberler

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