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Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu İçin Tören Düzenlendi

Eski Bakan Sabahattin Çakmakoğlu İçin Tören Düzenlendi
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Ankara'da hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu için Kayseri Valiliği'nde tören gerçekleştirildi. Törene çok sayıda kişi katıldı ve dualar edildi.

ANKARA'da hayatını kaybeden eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu (93) için Kayseri Valiliği'nde tören düzenlendi.

Eski Milli Savunma Bakanı ve 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu, Ankara'da hayatını kaybetti. Memleketi Kayseri'ye getirilen Çakmakoğlu'nun cenazesi için Kayseri Valiliği'nde tören düzenlendi. Törene, Vali Gökmen Çiçek, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları, il başkanları, Çakmakoğlu'nun yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Törende, Çakmakoğlu'nun biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Çakmakoğlu'nun cenazesi, cuma namazının ardından İncesu ilçesinde toprağa verilecek.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU-Nuray UZATMAZ/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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