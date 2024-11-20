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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı

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AKUT kurucularından Nasuh Mahruki, Yüksek Seçim Kurulu'na ilişkin yaptığı paylaşımlarda yargı organlarını aşağıladığı gerekçesiyle tutuklandı.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından YSK'ya ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınmıştı. Mahruki,'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'yargı organlarını alenen aşağılama' ile suçlanmıştı.

TUTUKLANDI

Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye gelerek Savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Mahruki, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Mahruki 12 Kasım'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gözaltına alınacağını belirtmiş, Mahruki "Değerli Dostlar, bu akşam bir grup arkadaşımla bir kebapçıda yemekteyiz. Evime sivil kıyafetli 7-8 tane polis olduğunu söyleyen polis gelmiş ve beni almaya geldiklerini söylemişler. Ben de şimdi restorandan çıkıp evime gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Mahruki, YSK'nin elektronik oylamaya geçeceğine ilişkin haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım nedeniyle hakkında işlem başlatıldığını tahmin ettiğini belirtmişti.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (32)

Haber Yorumlarıbilal kaplan:

kendisi CHP militanı hak etti

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Haber Yorumlarıerhan yıldırım:

artık hiç bir şeye şaşırmıyoruz ülke zıvanadan çıkmış

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme76
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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Diktatörlüğü geçtik firavunluga doğru gidiyoruz

Yorum Beğen143
Yorum Beğenme70
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Haber Yorumlarımuratemre yılmaz:

Paylaşımı neydi?Yargıyı aşagılamaksa herkes hergün yargıya güvenmedigini, inanmadığını, mevcut hükümetin korkutarak yargıyı yonlendirdigini bilmeyen az.Bunu medyada okuyor,sokakta dillendiriyorlar zaten..

Yorum Beğen113
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Haber YorumlarıOrhan Akkuş:

Ülkeyi işgale hazırlıyorlar kafası çalışan herkesi tutukluyorlar

Yorum Beğen73
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Haber YorumlarıMurat Tasdemir:

Israil 188 tane basin mensubunu öldurdu giki cikmayanlar bu ulkede basin ozgurlugu adalet yok diye yirtiniyorlar

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Haber YorumlarıEvvab:

çok yerin de bir karar daha. öğrenecekler devlete parmak sallamanın ne olduğunu.

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Haber Yorumlarıünal özer:

Chp yeni bir milletvekili daha ekler listesine. devlete düşmanlık düşünce özgürlüğü değildir. şimdi ben de bu zottiri için vakıf kurdu herkesten parayı topladı sağda solda yedi desem ya... yanlış mı ortada ena-yi çokkkk

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Haber YorumlarıAslan Öztürk:

Ayıp

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Haber YorumlarıA. Erol:

git tepeye tırman Nasuhi. kullanılma.

Yorum Beğen11
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