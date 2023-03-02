Eşinin cesedi yerde yatarken internette vakit geçirdiği iddiası

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşi Gamze Yağlıoğlu'nu (30) balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alper Yağlıoğlu'nun (30) yargılandığı davada, genç kadının ailesinin avukatı, sanığın, eşinin cesedi yerde yatarken, sosyal medyada vakit geçirdiğini iddia etti.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde eşi Gamze Yağlıoğlu'nu (30) balkondan atarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alper Yağlıoğlu'nun (30) yargılandığı davada, genç kadının ailesinin avukatı, sanığın, eşinin cesedi yerde yatarken, sosyal medyada vakit geçirdiğini iddia etti. Eşini öldürmediğini savunan Alper Yağlıoğlu ise "Ben eşimi öldürmedim. Katil değilim, eşimi seviyordum" dedi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde 24 Kasım 2021 günü oturduğu dairenin 6'ncı katından düşen Gamze Yağlıoğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda Gamze Yağlıoğlu'nun sol el tırnaklarından alınan 2 parçada eşi Alper Yağlıoğlu'nun DNA'sı tespit edildi. Oturdukları dairenin bulunduğu sitenin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde ise Gamze Yağlıoğlu'nun saat 20.52'de düştüğü, eşi Alper Yağlıoğlu'nun ise yaklaşık 1 dakika sonra siteden çıktığı kameralara yansıdı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.