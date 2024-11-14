Eşini silahla katleden polis memuru intihar etti

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Baraj Mahallesi'nde yer alan polis lojmanları dün akşam vahşetle sarsıldı. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kenan Karadeniz ile eşi Şükriye Karadeniz arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı.

ÖNCE EŞİNİ KATLETTİ SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Tartışmanın büyümesiyle polis memuru tabancasıyla eşini katlettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk kontrollerinde Şükran Karadeniz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

Silahla kendini ağırlayan Kenan Karadeniz ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis memurunun sabah saatlerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Çiftin 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

SADECE EKİM AYINDA 48 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Katiller caydırıcı cezalar almadıkça şiddet boyut değiştirerek ve katlanarak devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre; sadece ekim ayında 48 kadın öldürüldü, 23 kadın ise şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen kadınların çoğunluğu evli olan erkek tarafından katledildi.