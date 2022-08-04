Eşi tarafından terk edilen öfkeli koca, evini ateşe verip kapıyı üzerine kilitledi - Haberler

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Eşi tarafından terk edilen öfkeli koca, evini ateşe verip kapıyı üzerine kilitledi

Erzurum'da eşi tarafından terk edilince öfkeden deliye dönen adam, eşyaları pencereden atıp evini ateşe verdi. Üzerine kapıyı kilitleyen öfkeli adam, itfaiye aracının sepetiyle kurtarıldıktan sonra gözaltına alındı.

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Erzurum'da yaklaşık 10 gün önce eşinin 2 çocuğunu da alıp baba evine gittiği Nurullah D., eşyaları pencereden atıp evini ateşe verdi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle balkona çıkan polis ekipleri tarafından gözaltına aldı.

Olay, Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Nurullah D.'nin eşi, yaklaşık 10 gün önce çocuklarını da yanına alarak evi terk etti. Nurullah D., önceki gece 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede aldığı alkolün de etkisiyle eşyaların bir bölümünü pencereden attı. Nurullah D., ardından da evi ateşe verdi. Kırılan eşyaların seslerini duyup balkonlara çıkan komşuları, itfaiyeye haber verdi.

Öfkeli koca, eşi terk edince evini ateşe verip kapıyı üzerine kilitledi

3 ve 5'inci katındaki komşuları, balkondan hortumla su tutup, itfaiye gelene kadar, yangına müdahale etti. Adrese sevk edilen itfaiye ekibi, yangını kontrol altına alıp söndürdü.

Öfkeli koca, eşi terk edince evini ateşe verip kapıyı üzerine kilitledi

Kapıyı üzerine kilitleyen Nurullah D., itfaiye aracının sepetiyle evin balkonuna çıkan polisler tarafından gözaltına alındı. Aşağı indirilen Nurullah D., tedbir amaçlı, çağrılan ambulansta sağlık kontrolünden geçirildi. Durumunun iyi olduğu belirlenen Nurullah D., ifadesi için Yenişehir Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Nurullah D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öfkeli koca, eşi terk edince evini ateşe verip kapıyı üzerine kilitledi

Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel

İtfaiye su Güncel Haberler

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