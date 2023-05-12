Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya bile sattırmıyor 1957 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra memleketi Sinop'a yerleşen Yılmaz Yavuz, antika eşyalara olan ilgisini 1957 model klasik otomobille taçlandırdı.

Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya bile sattırmıyor

1957 model klasik otomobiline gözü gibi bakıyor

SİNOP - Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra memleketi Sinop'a yerleşen Yılmaz Yavuz, antika eşyalara olan ilgisini 1957 model klasik otomobille taçlandırdı. Bakımlarıyla birlikte 22 bin euro tutan otomobili çok seven eşi, 100 bin euroya sattırmıyor.

Sinop'ta yaşayan yazar Yılmaz Yavuz, antika eşyalara olan ilgisini yaklaşık 1 yıl önce satın aldığı 1957 model klasik otomobille taçlandırdı. Orijinali bozulmadan bakımlarını yaptıran Yavuz'a aracı 22 bin euroya mal oldu. Görünüşüyle ilgileri üzerine çeken otomobili devamlı satın almak istediklerini söyleyen Yavuz, piyasa değerinin 100 bin Euro olduğunu söyledi. Ancak eşi "100 değil 200 bin euro bile verseler de sattırmam" diyor.

Uzun zamandır antikalara karşı ilgisi olduğunu belirten Yılmaz Yavuz, otomobili yaklaşık 1 yıl önce Tekirdağ'da bir baba-oğuldan aldığını ve onlara da dedelerinden miras kaldığını söyledi. Yavuz, "Araba modeli 1957'nin sonu ama 1962'de Türkiye'ye gelmiş. Bir konsolosluk erkanından bir görevli getirmiş. Gayet bakımlı ve güzel, ben de buna baya masraflar yaptım" diye konuştu.

"100 bin euro istiyorum, müşteri de var"

Araç eski olduğu için parçalarını bulmakta zorlandığını söyleyen Yavuz, "Parçaların bir kısmı İstanbul'dan, bir kısmını yurt dışından getirttik. Önündeki yıldıza çocuklar rahat vermiyorlar, 2 kez kopardılar onu da Almanya'dan getirttik. Çok müşterisi var, Sinop'ta sürekli soruyorlar bu satılık mı diye. Bunu söylemek zorundayım çünkü piyasası böyle. 22 bin euro tutuyordu benim aldığımda ama şimdi 100 bin euro istiyorum. Müşteri de var. Bir gün ciddi müşteriye rastladım ama eşim razı olmadı, o da çok alıştı buna" dedi.

Sağ aynası bile bulunmuyor

Arabada modern aksam olmadığını vurgulayan Yavuz, orijinali böyle olduğu için aracın sağında aynasının olmadığını, hatta park ederken zaman zaman zorlandığını dile getirdi. Piyasada çok daha modern arabalar olduğunu söyleyen Yavuz, "Çok modern, gelişmiş arabalar var ama bu arabayı onlara değişmem" ifadelerini kullandı.

Meliha Yavuz, eşinin sürekli antika eşyalar aldığını, arabayı alırken ise kendisinin "Hurda arabayı ne yapacaksın" dediğini ancak yine de almasına yardımcı olduğunu söyledi. Yavuz, "Sattırmıyorum, çocuklarım seviyor, 100 değil 200 bin euro verseler yine istemiyorum. Paraya ihtiyacımız yok, böyle mutluyuz" şeklinde konuştu.