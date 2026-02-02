Esenyurt ve Beylikdüzü ilçe emniyet müdürleri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Haberler

Güncelleme:
İstanbul'da Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinin emniyet müdürleri, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları değerlendirdi. Oylamada farklı kategorilerdeki etkileyici kareler sergilendi.

İstanbul'da, Esenyurt ve Beylikdüzü ilçelerinin emniyet müdürleri, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İlçe emniyet müdürleri, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Akman, "Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildiği anları gösteren fotoğrafını, "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat Siyah Beyaz" karesini seçti.

"Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve Bombalar", "Spor"da Mehmet Futsi'nin "Yüzücü" karesini tercih eden Akman, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli Kanatlar", "Günlük Hayat"ta Gerald Anderson'un "Her Şeye Rağmen" fotoğrafını oyladı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan ise "Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud İssa'nın Gazze Şeridi'nde gıda krizinin giderek derinleştiği anları anlatan kareyi, "Portre"de Ahmet Aslan'ın "Yılların Ardından" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı Şemsiyenin Altında", "Spor"da Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek Ailede Başlar" karelerini seçen Kayhan, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat"ta İlkin Eskipehlivan'ın "Ateş Dansı" fotoğrafına oy verdi.

Oylamadaki fotoğrafların hayatın her alanını yansıttığını ifade eden Kayhan, en çok "Gazze: Açlık" kategorisinden etkilendiğini belirterek, "İnşallah yakın zamanda bir şekilde soykırım son bulur." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çağlar Demirbaş - Güncel
