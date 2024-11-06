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Esenyurt'ta Yeni Belediye Başkan Vekili İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Esenyurt'ta Yeni Belediye Başkan Vekili İlk Toplantısını Gerçekleştirdi
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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, ilçede engelli çocuklar için park, semt pazarlarına tartı yerleri ve sağlık alanları düzenleme kararları aldı. Ayrıca, Ahmet Özer döneminde işe alınan 6 akrabanın iş akdinin sonlandırıldığı öğrenildi.

ESENYURT Belediye Başkan Vekili olarak göreve başlayan Vali Yardımcısı Can Aksoy'un başkanlığında gerçekleştirilen ilk beledie encümen toplantısında ilçede park yapılması, semt pazarı ve sıhhi alanların düzenlenmesiyle ilgili kararlar alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, ilk belediye encümen toplantısını gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre encümen toplantısında ilçeye engelli çocuklar için park yapılması, semt pazarlarına tartı yerleştirilmesi, pazar alanlarında kadınların kullanabileceği sıhhi alanların düzenlenmesi ve Alo Zabıta hattının kurularak pazar nizamının sağlanmasına karar verildi.

ÖZER'İN 6 AKRABASI İŞ AKDİ SONLANDIRILDI

Öte yandan, Ahmet Özer'in görevde olduğu dönemde işe alınan kardeşi, yakın koruması A.Ö., eşinin kardeşi M.G., özel kalemi kuzeni B.F.Y., iş yeri ruhsatları danışmanı kuzeni M.M.Y., özel kalem görevlisi yeğeni M.S.Ö. ve yine özel kalem görevlisi yeğeni M.E.K.'nin iş akdinin sonlandırıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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