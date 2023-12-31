Esenyurt'ta trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. İSTAÇ'a ait mekanik süpürme aracına çarpan cip, aracın sürücü kısmını kırarak sürücüyü yaraladı. Olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Esenyurt'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.
Esenyurt-Hadımköy bağlantı yolunda seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 GEM 38 plakalı cip, İSTAÇ'a ait 34 08 11034 plakalı mekanik süpürme aracına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle İSTAÇ aracı sürücü kısmından öne doğru kırılırken, sürücüsü de yaralandı.
Cipteki 1 kişi ağır yaralanırken, 2 kişi de olay yerinde hayatını kaybetti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin bulundukları yerden çıkardığı yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri yol üzerinde temizlik çalışması yaptı.