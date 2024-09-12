Sosyal medyadan tanıştığı kadının evine zorla girerek darbetti

İstanbul Esenyurt'ta Tolgahan S., internet üzerinden tanıştığı Emine G.'nin evine zorla girip güvenlik görevlilerinin yanında darbetti. Genç kadın, saldırgandan şikayetçi olurken olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitede gerçekleşti. Geçtiğimiz aylarda tanışan Emine G., ile Tolgahan S. yaklaşık 2 aydır konuşuyordu. İkili tanıştıktan kısa süre sonra tartışmaya başladı.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİN YANINDA DARBETTİ

Dün gece, sipariş geldiğini düşünen Emine G. çalan kapıyı açtığında Tolgahan S. ile karşılaştı. Eve zorla giren Tolgahan S., Emine G.'yi güvenlik görevlilerinin yanında tehdit ederek darbetti. Güvenlik görevlileri, Tolgahan S.'yi engellemeye çalışıp elindeki bıçağı almaya çalıştı. Defalarca Emine G.'ye vuran Tolgahan S. güvenlik görevlileri tarafından güçlükle dışarı çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Tolgahan S.'yi gözaltına aldı.

SALDIRGAN KORKTUĞU İÇİN BIÇAK ALDIĞINI İDDİA ETTİ

Emine G'nin polise verdiği ifadede, Tolgahan S. ile internet üzerinden arkadaş olmak amacıyla tanıştıklarını, aralarında gönül bağının olmadığını ve bir süredir tartıştıklarını anlattı. Tolgahan S., ise yapılan ilk sorgulamasında Emine G.'nin kendisine cezve ile saldırdığını, korktuğu için kendisini bıçakla savunduğunu ve kimseye zarar vermediğini söyledi. Esenyurt Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan şüpheli Tolgahan S. 'tehdit, hakaret, konut dokunulmazlığının ihlali ve kasten yaralama' suçlarından adliyeye sevk edildi. Emine G., Tolgahan S.'den şikayetçi olurken yaşanan olay anı Emine G.'nin ev arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.