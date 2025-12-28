Haberler

Esenyurt'taki kazada ölen şoför Niyazi Çelik son yolculuğuna uğurlandı

Esenyurt'ta dün pazara giden vatandaşları taşıyan servis minibüsü kazasında hayatını kaybeden şoför Niyazi Çelik, Ahmet Kandemir ve Hacer Çakmakçı'nın cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Şoför Niyazi Çelik'in cenazesi Esenyurt'a getirildi. Çelik'in cenazesi Esenyurt'taki İrşadi Örnek Cami'inde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Başakşehir'de bulunan Hoşdere Mezarlığı'nda defnedildi. Avcılar İlçe Müftüsü Mehmet Özcan'ın kıldırdığı cenaze namazına, Esenyurt İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Çelik'in ailesi, yakınları ve şoför arkadaşları da katıldı.

