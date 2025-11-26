Esenyurt'ta Kamyon Devrildi, Sürücü Kaza Yapmadan Kurtuldu
Esenyurt Kıraç'ta bir kamyonun taşıdığı yükün kayması sonucu devrilmesiyle yaşanan kaza, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sürücü yara almadan kurtulurken, yola sızan motor yağı sürücüleri ve yayaları zor durumda bıraktı.
ESENYURT Kıraç'ta taşıdığı yükle yolda ilerleyen kamyon kavşaktan döndüğü sırada devrildi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazayı sürücü yara almadan atlattı.Kamyondan yola sızan motor yağı araç sürücüleri ve yayalara zor anlar yaşattı.
Kıraç Mahallesi'nde ilerleyen kamyon iddiaya göre taşıdığı yükün kayması sonucu devrildi. Kavşaktan döndüğü sırada devrilen kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kamyon şoförü kendi çabalarıyla araçtan çıktı. Kamyonun motor yağının yola akması nedeniyle kazanın meydana geldiği yolda araça sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşad.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel