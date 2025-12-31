Haberler

Esenyurt'ta çıkan fabrika yangınına müdahale sürüyor

Esenyurt'ta bir inşaat malzemeleri fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Oluşan yoğun duman etrafa yayıldı ve patlamalar yaşandı.

Esenyurt'ta inşaat malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmangazi Mahallesi Hadımköy Yolu Caddesi'nde inşaat malzemeleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrikada başlayan ve hırdavat malzemelerinin bulunduğu depolara sıçrayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman etrafa yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların meydana geldiği yangını söndürmek için çevre ilçelerden takviye itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi 5 farklı noktadan sürüyor.

Kaynak: AA / Selami Küçükoğlu - Güncel



