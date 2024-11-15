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Esenyurt'ta korkutan yangın: Fabrika çalışanları tahliye edildi

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Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken fabrika çalışanları tahliye edildi. 10 kişi dumandan etkilendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Gazi Caddesi'nde tıbbi cihaz üretimi yapan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

10 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumanların her yeri sardığı yangında fabrika çalışanları tahliye edildi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 10 kişiye olay yerinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Esenyurt'ta fabrika yangını-4 // Ek görüntü

Esenyurt'ta fabrika yangını-4 // Ek görüntü

Esenyurt'ta korkutan yangın: Fabrika çalışanları tahliye edildi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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