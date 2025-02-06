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Esenyurt'ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Programı Düzenlendi

Esenyurt'ta Depremde Hayatını Kaybedenler İçin Anma Programı Düzenlendi
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Esenyurt Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için bir anma programı düzenledi. Programa katılan yetkililer, deprem gerçeğine dikkat çekerek halkın güvenliği için alınan önlemleri aktardı.

Esenyurt Belediyesi, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki programa, Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, belediyenin arama-kurtarma ekibi (ESAK) üyeleri ve depremzede aileler katıldı.

Aksoy, ESAK tarafından Hatay'da enkazdan çıkarılan küçük Bekir ve annesine çiçek takdim etti.

Programda konuşan Aksoy, 6 Şubat depremlerinin Türkiye için büyük bir ders olduğunu belirterek, Esenyurt'ta olası Marmara depremine karşı yürütülen çalışmalara değindi.

İl Risk Azaltma Planı kapsamında belediyeye tanımlanan eylemlerin büyük ölçüde tamamlandığını aktaran Aksoy, Afet Müdahale Planı doğrultusunda oluşturulan afet çalışma gruplarının da aktif olarak görev yaptığını bildirdi.

Aksoy, Afet İşleri Müdürlüğünce ilçede düzenli eğitim ve tatbikatlar yapıldığını, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında ilçedeki 112 okulda, 7 bin 55 öğretmen ve 171 bin 515 öğrenciye deprem bilinci eğitimi verildiğini, 428 hanede bin 754 kişinin farkındalık eğitiminden faydalandığını ve talepte bulunan 13 özel kurumda 1549 çalışanın tatbikatlara katılıp bilinçlendirme eğitimi aldığını anlattı.

6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Aksoy, "Deprem gerçeğiyle yüzleşmeli ve daha güçlü önlemler almalıyız. Esenyurt'ta halkımızın güvenliği için çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Kaynak: AA / Koray Taşdemir - Güncel
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