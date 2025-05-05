Esenyurt'ta Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası Düzenlendi

Esenyurt Belediyesinin Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, 8-12 yaş arası çocukları bir araya getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nene Hatun Kültür Merkezi'nde yapılan turnuvada çocuklar "mangala, koridor, nim, hızlı bardak ve dizilim sporu" gibi zeka geliştirici oyunlarda hünerlerini sergiledi.

Etkinlikte çocuklar, strateji kurma, dikkati geliştirme ve hızlı düşünme becerilerini sergiledi.

Katılan tüm çocuklara madalya ve çeşitli hediyeler verilen turnuvaya aileler de yoğun ilgi gösterdi.

Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer de etkinliğe katıldı.

Velilerden Besra Selimoğlu, çocuklarının yıl başından itibaren kültür merkezlerinde akıl ve zeka oyunlarına katıldığını belirtti.

Selimoğlu, bu etkinliklerin çocuklar için çok heyecan verici ve eğitici olduğunu kaydederek, "Bizler de en az onlar kadar heyecanlıyız. Katılımlarından ve gösterdikleri ilgiden çok memnunuz. Etkinliklerin içeriğinden ve çocuklar üzerindeki olumlu etkilerinden de oldukça mutluyuz." ifadelerini kullandı.