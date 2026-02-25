Haberler

Esenyurt'ta sitede silahla vurulmuş halde 2 kişi ölü bulundu

Esenyurt'ta bir sitede bulunan koridorda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması başlatırken, hayatını kaybedenlerin daha önce suç kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

ESENYURT'ta bir sitenin bina koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olay sonrası şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Esenyurt, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı'nda bulunan sitede saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sitede yaşayan vatandaşlar silah sesleri duyulması üzerine durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, silah seslerinin duyulduğu 5'nci kata çıktığında koridorda 2 kişiyi yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Polis ekipleri hemen olay yerine şerit çekerek detaylı inceleme yaptı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede hayatını kaybeden kişilerin Mehmet Eren Kahramanlar (36) ile Fevzi Kılıç (33) olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde yerde 8 adet boş kovan belirlenirken, ölen kişiden birinin başının altında silah olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından cenazeler Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Siteye ait güvenlik kameralarını da incelemeye alan polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Öte yandan Mehmet Eren Kahramanlar'ın 'uyuşturucu ticareti, uyuşturucu madde bulundurmak' suçları ile birlikte 31 suç kaydı, Fevzi Kılıç'ın ise 'kasten öldürme, kasten yaralama' gibi suçların da bulunduğu 14 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

