Esenyurt Belediyesinden öğrencilere LGS sınavı için tercih desteği

Esenyurt Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınava giren öğrenciler için üç farklı noktada tercih merkezi kurdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz'a kadar açık olacak Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi ve Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda hizmet veren merkezlerde, alanında uzman rehber öğretmenler görev yapıyor.

Ücretsiz rehberlik hizmetinin verildiği merkezlerde, öğrencilerin başarı puanları, ilgi alanları ve hedefleri doğrultusunda en uygun liseyi tercih edebilmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi Eğitim Koordinatörü Mesut Parlak, ilçedeki öğrencilerin her daim yanında olduklarını belirterek, bu yıl merkezlerinde 900'ün üzerinde öğrenciye LGS kapsamında hazırlık eğitimi verildiğini aktardı.

Öğrencilerle birlikte yoğun ve verimli bir hazırlık süreci geçirdiklerini kaydeden Parlak, "Biliyoruz ki iyi bir lise, iyi bir gelecek demektir. Sadece merkezimizde eğitim alan öğrencilerimize değil, Esenyurt'taki tüm halkımıza da LGS tercih desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bu hizmetimizi üç farklı noktada sunuyoruz. Velilerimiz ve öğrencilerimiz diledikleri merkezden destek alabilirler." ifadelerini kullandı.

Oğlunun LGS sınavı tercih süreci için merkeze gelen Zane Vehbi Cırıtcı, belediyenin eğitime yönelik çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Oğlunun fen lisesine yerleşeceğinden ümitli olduğunu kaydeden Cırıtcı, "Bu süreçte ciddi bir emek ve fedakarlık ortaya koyduk. Bu emeğin karşılığını almak bizleri gururlandırıyor. Sürekli Eğitim Merkezinde görev yapan tüm öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte bizlere her anlamda destek oldular. Özellikle tercih döneminde oğlumun en doğru kararı verebilmesi adına büyük katkı sundular." dedi.