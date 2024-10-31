Üye Girişi
Haberler

Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polisler tarafından engellendi

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından belediyeye İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı. Protesto için belediye binasına gitmeye çalışan, içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerinin bulunduğu otobüs polisler tarafından engellenirken bölgede tansiyon yükseldi.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un göreve başlamasının ardından vatandaşlardan gelen tepkiler büyürken CHP'ye ait otobüs Esenyurt Belediyesi'nin yanına alınmadı. CHP Genel Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekillerini taşıyan otobüsün polis barikatına takılması ise bölgede tansiyonun yükselmesine neden oldu.

CHP'Lİ VEKİLLER DE OTOBÜSTEYDİ

CHP Esenyurt İlçe binasına gitmek isteyen ve içinde CHP'li milletvekillerinin de bulunduğu CHP'ye ait otobüs polis ekipleri tarafından engellendi.

MAHMUT TANAL MÜDAHALE ETTİ

İçinde CHP'li milletvekillerinin bulunduğu otobüsün ilerlemesine izin verilmezken CHP'li Milletvekili Mahmut Tanal'ın çabaları sonucunda otobüs ilerleyebildi. CHP'nin otobüsünün önü Esenyurt Belediyesi'ne giderken TOMA ve zırhlı araçlarla kesilirken CHP'liler duruma tepki gösterdi.

KAYYUM GÖREVE BAŞLADI

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un bugün göreve başladığı açıklandı. Esenyurt Belediyesi'nin çevresinde ise çok sayıda polis ekibi ve TOMA, akrep araçları yer aldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı görevinde bulunan Can Aksoy'un, dün akşam saatlerinde önce İstanbul Vali Yardımcısı yapıldığı, daha sonra ise Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı açığa çıktı.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer geçtiğimiz gün evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldığı belirtilirken Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, söz konusu takibin 10 yıldır devam ettiği ifade edilmişti.

Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polisler tarafından engellendi
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Esenyurt Belediyesi Özgür Özel Ahmet Özer Can Aksoy Tansiyon İstanbul Esenyurt Kayyum Polis Terör

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anın görüntüleri ortaya çıktı

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı an

 Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy'un ilk hamlesi

Kayyum Can Aksoy hızlı başladı! İşte koltuğa oturur oturmaz verdiği ilk talimat

 Çalışma süreleri kısalıyor mu? Bakan Işıkhan tartışmalara son noktayı koydu

Çalışma saatleri kısalacak diye beklerken Bakan Işıkhan bambaşka bir çıkış yaptı
Belediye başkanı, çalışanına cinsel saldırı ve tacizden gözaltında

Belediye başkanından çalışanına cinsel saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi kim? EKİM AYI ENFLASYONU ne zaman açıklanacak? TÜİK TEFE-TÜFE enflasyon beklentisi ne? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 31 Ekim Roblox ile ilgili son gelişmeler... KASIM ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? E-devlet sorgulama ekranı! Sınıflandırma sonucu nasıl öğrenilir? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 31 Ekim Discord erişim engeli kalkacak mı? 1 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! RAMAZAN NE ZAMAN? 2025 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman? CAN AKSOY KİMDİR? İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kaç yaşında ve görev yerleri neresi? HAC KURA SONUÇLARI SORGULAMA: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Hac kura sorgulama ekranı! 31 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.