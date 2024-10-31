Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Adliye Önünde Eylem

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Özer, savcılıktaki ifadesinin ardından "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sevk işlemleri sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından Çağlayan Adliyesi önünde buluşma çağrısı yaptı.

Ardından DEM Parti İstanbul İl Örgütünün sosyal medya hesabından "Kent uzlaşısıyla göreve gelen ve bütün Esenyurt halkını kucaklayan Ahmet Özer'i sahiplenmek için tüm halkımızı Çağlayan Adliyesi önüne çağırıyoruz." mesajı paylaşıldı.

Başta CHP İstanbul İl Örgütü olmak üzere, bazı siyasi partilerden üyeler ile bazı sivil toplum kuruluşu gönüllüleri, Çağlayan Adliyesi önünde toplandı.

Çevik kuvvet ekiplerinin adliye girişi önünde yoğun güvenlik önlemi aldığı eylemde gruptakiler, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için "Ahmet Başkan yalnız değildir" pankartı taşıdı, sloganlar attı.

Alana gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, demokrasi utancıyla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Yargıya açık bir siyasi müdahalenin yaşandığını öne süren İmamoğlu, "Yine kitaplardan alıntıları, taziye telefonlarını örgüt toplantısı olarak tarifleyerek uydurulmuş belgelerle, içi boş iddianamelerle çok ayıp bir biçimde itibar suikastları yapıyorsunuz. Yine seçmenin iradesini yok sayan, iktidarını ve şahsını kalıcı, milletini geçici, kendini ev sahibi, vatandaşı kiracı gören bir akılla karşı karşıyayız." diye konuştu.

İmamoğlu, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Hani ön yargısız bir kucaklaşma teklif ediyordunuz? Hani İmralı'dan Meclis'e bir yol yapıyordunuz? Ne oldu da bu yolu yaparken birden bire CHP'li bir belediye başkanını tutuklayıp yerine kayyum atamaya karar verme gayreti içerisindesiniz. Allah aşkına sizin İstanbul'la, İstanbullularla derdiniz nedir?"

İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kişilere değil kurallar ve kurumlara bağlı kılacaklarını sözlerine ekledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ise tüm parti örgütüyle Çağlayan Adliyesi'nde olduklarını belirterek, "Ahmet Özer'e yönelik işletilen hukuksuz süreci takip etmek için Çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Sürecin Genel Başkanımızla, genel başkan yardımcılarımızla, partimizin her kademesiyle çok yakından takipçisiyiz. Sabah itibarıyla Genel Başkanımız İstanbul'da olacak." dedi.

Çelik, partinin MYK toplantısının öğlen Esenyurt'ta gerçekleştirileceğini duyurdu.

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da gruba destek vererek açıklama yaptı.

Adliye önündeki grup, Ahmet Özer'in nöbetçi sulh ceza hakimliğince "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanması sonrası dağılmaya başladı.

Öte yandan, Esenyurt Belediyesi önünde toplanan kalabalık, Ahmet Özer'ın gözaltına alınması ve tutuklanmasını sloganlarla protesto etti.

Polis ekipleri, bina önünde güvenlik önlemi aldı.