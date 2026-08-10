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Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Sigara Paketinden Peçete Çıktı

Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Sigara Paketinden Peçete Çıktı
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Esenler'de polis ekipleri, uyuşturucuya yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları Ahmet G.'yi kovalamaca sonucu yakaladı. Şüphelinin üzerinde, sigara paketi içinde uyuşturucu emdirilmiş 10 peçete, cep telefonu ve 400 TL nakit para ele geçirildi.

ESENLER'de polis ekiplerinin uyuşturucuya yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, takibe alınan Ahmet G.(20) kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphelinin üzerinde bulunan sigara paketinin içerisinde ise uyuşturucu madde emdirilmiş peçeteler ele geçirildi.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; durumundan şüphelendikleri bir kişiyi takibe aldı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, kovalamacanın ardından polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin yapılan kimlik sorgusunda, Ahmet G. olduğu ve daha önceden 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 1 adet kaydının bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin üst aramasında sigara paketinin içerisine gizlenmiş, sıvı uyuşturucu madde emdirilen 10 adet kırmızı renkli peçete, 1 adet cep telefonu ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 400 TL nakit para ele geçirildi. Muhafaza altına alınan materyaller incelemeye gönderilirken, gözaltına alınan şüpheli Ahmet G.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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