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Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu
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Samsun’un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Emir Ulaş Usta (17) ile yeğenini kurtarmak için suya giren dayısı Hasan Voyvat (42) hayatını kaybetti.

  • Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 17 yaşındaki Emir Ulaş Usta ile onu kurtarmak için suya giren dayısı 42 yaşındaki Hasan Voyvat hayatını kaybetti.
  • Olay, Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.
  • Dayı ve yeğen, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı; cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren Emir Ulaş Usta (17) ile yeğenini kurtarmak için suya giren dayısı Hasan Voyvat (42) hayatını kaybetti. Olay, saat 17.30 sıralarında Atakum ilçesi Yeşilyurt Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Emir Ulaş Usta, bir süre yüzdükten sonra suda kayboldu. Yeğeninin denizde kaybolduğunu fark eden dayısı Hasan Voyvat, onu kurtarmak için suya girdi.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN DENİZDEN ÇIKARILDILAR

Ancak bir süre sonra Hasan Voyvat da denizde boğulma tehlikesi geçirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri, deniz polisi ve cankurtaranlar sevk edildi. Vatandaşlar tarafından denizden bilinci kapalı halde çıkarılan Hasan Voyvat'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Bu sırada Emir Ulaş Usta'nın da denizde olduğu belirlendi. Deniz polisi ve cankurtaranların yaptığı arama çalışması sonucu Usta, denizde bilinci kapalı halde bulundu. 

DOKTORLARIN TÜM MÜDAHALELERİNE RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Hasan Voyvat ile yeğeni Emir Ulaş Usta, ambulanslarla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Dayı ve yeğen, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hasan Voyvat ile Emir Ulaş Usta'nın cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerdar Kocakaya:

abi 4 gündür 5 gündür burada yüzüyorum atakum'da.. çok normal burada ölüm.. cankurtaranlar bildiğin yatıyor... hepsi lay lay lom... uyarmıyorlar bile... gidiyorlar kafelerde takılıyorlar geri geliyorlar....

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