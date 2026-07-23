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Esenler'de fırtına çatı uçurdu, çocuklar son anda kurtuldu

Esenler'de fırtına çatı uçurdu, çocuklar son anda kurtuldu
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ESENLER'de dün etkili olan fırtına nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu.

ESENLER'de dün etkili olan fırtına nedeniyle 4 katlı binanın çatısı uçtu. O sırada sokakta oyun oynayan çocuklar düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Mahalle sakinlerinden Emrah Tirmik, "Bir felaket yaşandı dün. Çatının tamamı uçtu. Çocuklar oynuyordu. Son anda kurtuldular. Elektrik tellerinin hepsi koptu." dedi. Diğer yandan çatısı uçan bina dronla görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Oruç Reis Mahallesi 610.Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'da kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısı yerinden sökülerek uçtu. Çatı parçalarının bir kısmı karşı binanın üzerine düşerken bir kısmı da sokakta park halindeki 2 aracın üzerine düştü. Bu sırada sokakta oynayan çocuklar ile yoldan geçen bir kişi, çatı parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

'ÇOCUKLAR SON ANDA KURTULDULAR'

Yaşanan korku dolu anları anlatan mahalle sakini Emrah Tirmik, "Bir felaket yaşandı dün lodos şeklinde. Çatının tamamı uçtu. Yarısı şuraya düştü; yarısı da burada araçların üzerine düştü. Çocuklar da oynuyordu. Son anda kurtuldular. Elektrik tellerinin hepsi kopup yere düştü. Zabıta, itfaiye, polis ekipleri geldi. Yaralanma olmadı. 2 araç hasar gördü." dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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